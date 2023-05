SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta, 30, foi confirmada como uma das atrações do show de abertura da final da Champions League que acontecerá no próximo dia 10 de junho, em Istambul, na Turquia, entre Manchester City e Inter de Milão.

Segundo a organização, ela se apresentará ao lado do cantor e compositor nigeriano Burna Boy.

A cantora brasileira já está acostumada com apresentações em grandes eventos esportivos. Em 2016, nas Olimpíadas do Brasil, Anitta cantou ao lado de Caetano Veloso e Gilberto Gil no Maracanã.

Em 2019, ela cantou na final da Libertadores em Lima, no Peru. Dois anos depois, foi a vez de o público de Montevideo, no Uruguai, acompanhar de perto o desempenho dela na final da mesma competição.