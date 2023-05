RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - KondZilla, 34, confessou ter uma dívida com um chefão de um gueto de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. O caso aconteceu enquanto o empresário e apresentador gravava um clipe do TropKillaz na cidade norte-americana.

No Que História É Essa, Porchat? (GNT) transmitido na noite desta terça-feira (23), KondZilla contou que tudo ia certo durante as filmagens, quando a sua equipe levou uma dura do chefão do local.

O empresário estava em uma boca de fumo da comunidade. Isso porque eles quebraram o carro usado no clipe bem na porta da casa que servia de drive thru para a boca de fumo da comunidade, o que atrapalhou as vendas.

Então, ele precisou pagar a diária perdida para o chefe do gueto. "A gente pagou um pedaço, o outro pedaço a gente ainda está inadimplente. Lascou! Pior que o cara ficou uma semana depois mandando mensagem, apavorando em inglês."