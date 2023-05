SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chas Newby, baixista dos Beatles no início do grupo, na década de 1960, morreu nesta terça-feira (23), aos 81 anos. A causa da morte não foi revelada. A informação é do The Guardian.

O baixista acabou trocando a carreira musical para ser professor de matemática do ensino médio.

Mark Lewishon, biógrafo dos Beatles, deu detalhes sobre a participação de Newby no grupo britânico.

"Ele substituiu Stuart em algumas datas quando os Beatles voltaram de Hamburgo pela primeira vez, no final de 1960, incluindo a importante data em Litherland".

Nascido em Liverpool em 1941, Newby ficou famoso por sua breve passagem pelos Beatles em 1960, tocando no palco com Lennon, Paul McCartney e George Harrison em alguns shows. Segundo o The Guardian, Lennon supostamente queria que Newby continuasse em turnê com a banda na Alemanha Ocidental, mas o baixista recusou e voltou para a universidade.

"A música nunca seria um meio de vida para mim", disse Newby ao Sunday Mercury em 2012. "Eu queria fazer química. John, Paul e George só queriam ser músicos."

Ele passou a ensinar matemática no ensino médio e morou em Alcester, onde tocou em uma banda de caridade chamada Racketts. Em 2016, voltou a se apresentar com o reformado Quarrymen -grupo criado por Lennon na década de 50.

"Às vezes, as pessoas não acreditam em mim quando digo que não me arrependo", disse ele. "Mas eu realmente não me arrependo. Eu aproveitei minha vida imensamente."