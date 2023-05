SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Festa Literária Internacional de Paraty, com antecedência de menos de seis meses, divulgou a data de sua próxima edição. Será de 22 a 26 de novembro, período similar ao do ano passado.

Ou seja, pela segunda vez em sua história, a Flip acontecerá em novembro no litoral fluminense, sob o mesmo clima de calor e umidade que tornou a última edição tão fora do comum.

Antes da pandemia, quando hospedou duas edições virtuais, a festa costumava acontecer em julho. Era a expectativa geral, inclusive da organização, que isso se repetisse também neste ano, como afirma em comunicado o diretor artístico da festa, Mauro Munhoz.

"Com a normalização das regras para o fomento cultural e outras políticas públicas para o setor, temos a perspectiva de retomar um plano plurianual para trabalhar nas edições subsequentes e atender a essa demanda" de que a festa ocorra no inverno, diz ele.

Em outras palavras, a ideia é voltar a fazer a festa na metade do ano, quando ela é mais útil para fomentar o comércio e o turismo em Paraty, conforme se regularizar a captação de recursos públicos pelo evento, ainda abalada pela desorganização dos anos Bolsonaro.

O resultado é que, a menos de seis meses do começo do evento, ainda não se tenha divulgado nenhum autor convidado ou homenageado. Tampouco se oficializou a curadoria, ainda que nos bastidores se dê como certa a volta das profissionais que organizaram a festa no ano passado.

Agora, ao menos, os frequentadores podem agendar com segurança suas concorridas passagens e hospedagens em Paraty.