SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não é de hoje que os cinemas aproveitam o sucesso de cantores e bandas ao redor do mundo para garantir sessões com salas lotadas. Além dos filmes e documentários, os artistas também gravam apresentações completas que são exibidas nas telonas, como é o caso da turnê "Music of the Spheres", do Coldplay, e do especial "Billie Eilish Live at the O2".

Quem não pôde assistir aos eventos ao vivo tem a oportunidade de cantar as músicas dentro das salas de cinema, numa tendência cada vez maior de transmissão de shows nas telonas. Novas sessões musicais já estão programadas para as próximas semanas na capital paulista.

Nesta quinta-feira (25), às 20h45, o show que Roger Waters fará em Praga, na República Tcheca, será transmitido ao vivo em unidades das redes UCI, Cinépolis e Cinemark. A apresentação faz parte da turnê de despedida "This Is Not a Drill", que passará por seis cidades brasileiras entre outubro e novembro deste ano.

Já a banda de k-pop Tomorrow x Together tem seu show exibido nos cinemas da rede Cinépolis e UCI no próximo domingo (28), às 15h. A apresentação, que acontece em Los Angeles, faz parte da "Act: Sweet Mirage", a segunda turnê mundial do grupo sul-coreano.

Outro show ao vivo transmitido nos cinemas paulistanos é do Suga, integrante do BTS, que faz sua primeira turnê mundial solo desde que o grupo anunciou uma pausa em outubro do ano passado. A exibição de "Suga: Live in Tokyo" é no dia 3 de junho, às 14h, em redes como Cinemark, Cinépolis e UCI.

Suga e J-hope, outro integrante do BTS, também têm documentários exibidos nos cinemas da capital paulista. Os títulos ganham sessões nos dias 17 e 18 de junho, em horários variados. Os ingressos estão à venda nas redes Cine Araújo, Cinemark, Cinépolis, Cinesystem, Kinoplex e UCI.