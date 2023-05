SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comunicador André Marinho será um dos apresentadores do Flow News, braço de conteúdos jornalísticos dos Estúdios Flow. Ele estará à frente de dois programas semanais a partir do próximo mês: o Fora da Bolha, que será exibido às quartas, e o Bigorna da Realidade, que irá ao ar todas as sextas.

Enquanto a primeira atração se propõe a repercutir as principais notícias do cenário político, econômico, social e cultural "com um tom informativo e descontraído", a segunda será inspirada em talk shows humorístico-jornalísticos como "Last Week Tonight with John Oliver" e trará análises de Marinho sobre temas "atuais, complexos e controvertidos" do Brasil e do mundo, segundo o comunicador.

"Quero furar a bolha da comunicação e promover o diálogo, saindo do tribalismo intolerante que acabou dominando tanto os assuntos sobre política quanto no próprio debate público. Pretendo ajudar a amplificar ainda mais vozes e opiniões, uma cultura que já é a dos Estúdios Flow", diz ele.

''Espero que essa combinação entre humor e informação que pretendo aderir, com contundência e personalidade nas análises, trazendo sempre pessoas de direita e esquerda para debater diversos temas, seja uma receita de sucesso para levar nosso público a tomar contato com visões diferentes daquelas que ele tem como consolidadas, e assim resgatar um senso mínimo de reconciliação e respeito ao contraditório", afirma ainda.

A chegada de Marinho à casa se soma às contratações de jornalistas e apresentadores como Carlos Tramontina, Marcela Rahal, Paulo Cruz e Carol Moreira. A previsão é que o Flow News tenha onze novos programas jornalísticos no ar até o início de junho deste ano.

"O Flow já tem história: além de ter sido o pioneiro no formato de podcasts, que é um paradigma na comunicação, foi o único podcast brasileiro que ouviu Lula e Bolsonaro durante a eleição do ano passado. Isso é mérito, principalmente, do Igor Coelho [Igor 3k], que, com sua irreverência e independência, conseguiu navegar nas turbulentas águas da hiperpolarização'', afirma André Marinho.

O programa Fora da Bolha será exibido a partir do dia 2 de junho, às 20h. Já o Bigorna da Realidade estreia no próximo dia 9, às 11h.

Autor do livro "O Brasil (Não) É uma Piada" (editora Intrínseca), em que relata bastidores da campanha de Jair Bolsonaro (PL) à Presidência em 2018, André Marinho já atuou como comentarista de política no programa Pânico, da Jovem Pan, onde ficou até novembro de 2021.

A contratação na emissora ocorreu após ele viralizar nas redes sociais com uma gravação em que simulava uma conversa entre Bolsonaro e o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Além dos ex-mandatários, ele imita outras autoridades com perfeição, qualidade pela qual se tornou célebre.