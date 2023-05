SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrigo Faro, 49, em entrevista ao podcast Podpah.

Manutenção da piscina com ilha artificial é feita pelo apresentador. "Precisa de uma galera para limpar... E sabe quem mergulha na piscina, com a redinha, para limpar? Sou eu que entro. Uma vez por semana, eu entro com a redinha para limpar. É um put* trampo, 'véio'.

Valor para contratar um profissional para limpar. "São R$ 400 para contratar um mergulhador com snorkel e bomba de oxigênio. É uma operação! Aí eu falei: 'Não vou pagar R$ 400 para um mergulhador, não'... E eu mesmo passei a fazer".

Ele também falou sobre as conquistas de bens materiais. "Lembro quando eu não tinha grana para nada e tinha que dormir no motel. Quando eu ia para a TV Globo, eu via um diretor da televisão com esse carro que tenho agora. E isso foi no ano de 2006, que era o ano do carro... E eu tinha um Corsinha, e o meu sonho era ter aquele carro, que custava uma fortuna. Fiquei então com esse sonho e, um belo dia, vi esse carro anunciado na internet. Não acreditei que ele ainda existia! Fui lá e comprei".

Entretanto, Rodrigo ressalta que não são importantes. "Consegui realizar esses bens materiais, mas eles não são meu maior tesouro".