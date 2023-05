SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou na segunda-feira (22) o corpo de Jeff Machado, 44, que estava desaparecido desde janeiro.

Os restos mortais foram encontrados por policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Em postagem feita no perfil de Jeff, uma amiga afirma: "Jefferson foi assassinado fria brutalmente por pessoas invejosas, maldosas e claro, sem escrúpulos nenhum".

"Diligências seguem para apurar a autoria e a motivação do crime, e esclarecer os fatos", diz nota enviada ao UOL pela Polícia Civil.

Jefferson desapareceu no dia 27 de janeiro deste ano. A DDPA o declarou desaparecido no dia 9 de fevereiro.

O sumiço do ator da novela "Reis" (Record) foi notado por familiares após os oito cães de raça dele serem encontrados em situação de abandono e pela falta de contato com ele. Dois cães morreram e outros seis seguem sob cuidados de uma clínica veterinária. As informações são do portal ND+.

Mãe de Jeff diz que estranhou as mensagens que recebeu do filho no dia 29 de janeiro. Em entrevista ao ND+, o filho disse que viajaria para São Paulo para uma entrevista de emprego e ficaria na casa de uma amiga. Os dois costumavam se falar por ligação e videochamada, o que a fez suspeitar: "Falou também que deixou o celular cair no vaso e, por isso, não estava conseguindo fazer chamada de vídeo. Tudo se justificando", contou Maria das Dores Estevão Machado.