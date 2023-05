SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gerald Castillo, ator de "Uma Galera do Bagulho" (1989), morreu no dia 4 de maio aos 90 anos em Houston. A informação foi confirmada pela mulher, Dayna Quinn-Castillo, em contato com o Hollywood Reporter.

Ele interpreta o militar Major Slater, pai do protagonista Albert Slater em "Uma Galera do Bagulho". Ele apareceu na série de comédia entre 1989 e 1992.

O ator participou dos filmes "Through Naked Eyes" (1983), "Death Wish 4: The Crackdown" (1987), "Kinjite: Forbidden Subjects" (1989), "Delta Force 2: The Colombian Connection" (1990), "State of Emergency" (1994) e "Acima de Qualquer Suspeita" (1995), além de séries da emissora NBC.

Nascido em Chicago, Castillo estudou atuação e direção nos anos 1960. Ele se apresentou em teatros de todo o país antes de se mudar para Los Angeles e seguir carreira no cinema, relatou o Hollywood Reporter.

O ator é conhecido nos EUA pela participação em séries de TV. "Tudo em Família", "Barnaby Jones", "A Caçada" e "C.S.I.: Investigação Criminal" estão entre as produções que contaram com o ator.

O artista parou de atuar em 2012, quando decidiu retornar para Houston. Ele deixou os netos Brian e Stephanie, além dos bisnetos Allen e Bernie. Lisa, sua única filha, morreu em 2022.