SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tina Turner, diva do rock'n'roll morta nesta quarta-feira, dia 24, aos 83 anos, vivia a aposentadoria em uma luxuosa mansão na Suíça.

Ela morava com o marido, o produtor alemão Erwin Bach. Os dois formalizaram a união em 2013, quando Tina tinha 73 anos, mas eles estavam juntos havia mais de duas décadas.

Entre 2008 e 2009, a cantora fez uma turnê para se despedir dos palcos. Em 2013, ela se tornou cidadã da Suíça, país onde morava havia duas décadas.

Ela lutou contra uma série de problemas de saúde depois de se aposentar. Em 2018, perdeu seu filho mais velho, que se suicidou aos 59 anos em Los Angeles. Já seu filho mais novo, Ronnie, morreu em dezembro de 2022.

A cantora morreu na Suíça depois de enfrentar uma doença ainda não especificada. Não se sabe a causa da morte.

"Tina Turner, a Rainha do Rock n' Roll, morreu pacificamente hoje aos 83 anos depois de uma longa doença em sua casa em Kusnacht, perto de Zurich, na Suíça. O mundo perde uma lenda da música", diz o comunicado emitido por um representante da cantora.

Turner ficou famosa no fim dos anos 1960, como vocalista da banda Ike & Tina Turner Revue, quando ganhou a alcunha de rainha do rock. Ela depois saiu em carreira solo e se tornou um dos grandes nomes da música pop no mundo nos anos 1980.

Dona de hits como "What's Love Got To Do With it" e "The Best", ela vendeu mais de 180 milhões de álbuns ao redor do mundo. Turner também ganhou 12 prêmios Grammy ao longo dos anos.