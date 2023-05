SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cantora e diva do rock'n roll, Tina Turner tinha uma admiração toda especial por Ayrton Senna --e fez questão de deixar isso claro durante um show na Austrália, em 1993. Naquele dia, a pop star americana dividiu o microfone com o piloto e se declarou para ele. Senna estava no país para disputar um Grande Prêmio, que acabou vencendo.

O brasileiro deixou a timidez e a discrição de lado e, enquanto Turner cantava alguns versos do hit "The Best" para uma multidão de 40 mil fãs, subiu de surpresa ao palco, surpreendendo a cantora, morta nesta quarta-feira (24), aos 83 anos. "Eu sou uma grande fã dele. Vocês sabem quem é ele, certo? O melhor!", gritou, em êxtase, para o público, enquanto abraçava Senna. "Estou muito empolgada!".

Ele entrou na onda da nova amiga, mesmo que com poucas palavras: "Olá pessoal, divirtam-se muito. Vejo vocês ano que vem!" Após deixar o palco, Senna continuou acompanhando o show, dos bastidores, enquanto Tina recomeçava a música dos versos de onde tinha parado. "O melhor!", voltou a dizer. Abraçado à então namorada Adriane Galisteu, Senna dançou e acompanhou o restante da apresentação.

"No seu coração eu vejo o início de cada noite e de cada dia / Nos seus olhos, eu me perco, eu sou arrastada / Enquanto eu estiver aqui em seus braços / Eu não poderia estar em um lugar melhor", continuou Tina.

Veja a apresentação de Tina Turner ao lado de Ayrton Senna neste link no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=XJzll39HljA.