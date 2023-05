SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Eu sempre tive uma crush pelo Mick Jagger", disse Tina Turner em entrevista no início deste mês.

Ao jornal britânico da The Guardian, ela afirmou também ter "amado" as turnês que fez com os Rolling Stones. A cantora, morta nesta quarta-feira (24), aos 83 anos, teve uma parceria de muitos anos com a banda britânica.

Em 1966, quando diva integrava a dupla Ike & Tina Turner, ela abriu shows dos Rolling Stones no Reino Unido. A parceria se repetiu com a passagem do grupo pelos Estados Unidos três anos depois e em 1981, quando a cantora já tinha carreira solo consolidada.

De acordo com a equipe da artista, ela morreu após enfrentar uma doença ainda não especificada.