SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tina Turner não ficou conhecida como a rainha do rock 'n' roll à toa. Em uma das visitas ao Brasil, a cantora quebrou recorde de público ao se apresentar no Maracanã. Tina morreu nesta quarta-feira (24) em Zurique, na Suíça.

O Guinness World Records registrou que a artista estabeleceu o recorde mundial para a "maior participação paga em um show para um artista solo" com 188 mil pessoas ocupando o estádio carioca em 1988. Ela superou Frank Sinatra, que tocou para 170 mil pessoas oito anos antes no mesmo local.

Tina surpreendeu os fãs chegar no palco em um carro alegórico da Beija-Flor. O cantor Neguinho da Beija-Flor fez participação no show e ainda emprestou seu famoso bordão --"olha a Beija-Flor aí, gente"-- para ela. A cantora foi introduzida aos fãs brasileiros com "olha a Tina Turner aí, gente".