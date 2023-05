RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Andressa Urach usou as redes sociais nesta quarta-feira (24) para anunciar que abandonou a plataforma OnlyFans. A empresária e influenciadora revelou que fechou o perfil no site de conteúdo adulto após ter se voltado a frequentar uma igreja evangélica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela revelou que vivia em conflito com a forma que vinha ganhando dinheiro.

"Acabei de excluir a minha conta do OnlyFans. Tomei essa decisão pois Deus tem me incomodado com muitas coisas e eu sei que, se eu morrer, não vou levar nada. Estou recomeçando com Deus", começou.

Ela admitiu que vinha ganhando bastante dinheiro na plataforma, mas a situação estava lhe fazendo mal. "Abrir mão de um valor simbólico, que é rápido e fácil, mas para a alma traz muitas dores. Traz culpa, acusação e peso. Uma vez que você conhece a palavra, viver fora da vontade de Deus é torturante".

Andressa Urach ainda agradeceu o apoio dos fãs e seguidores. "Obrigada por estarem aqui no YouTube. Sei que existem pessoas que realmente torcem por mim. São pessoas com os corações lindos, pessoas de Deus, pessoas que mesmo eu sendo doidinha nunca me abandonaram", concluiu a ex-vice Miss Bumbum em 2016.