SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Casa Lalá, espaço cultural temporário na capital paulista, terá atividades e shows gratuitos de MCs até este sábado (27).

A atração, aberta na última semana para comemorar os 90 anos da marca Lacoste, também conta com debates e workshops sobre produção musical, empreendedorismo e moda.

Um dos artistas que já se apresentou no local foi o MC Hariel, um dos principais nomes do funk paulista. Nesta quinta-feira (25), há oficina de crochê, debate sobre a produção de crochê na quebrada e workshop sobre o audiovisual nas periferias.

Na sexta-feira, dia 26, o espaço recebe show do MC Caverinha, às 20h, e discotecagem da DJ Th4ys. Sábado, último dia de evento, tem set dos DJs Peroli e Jeeh FDC e show dos MC Kako e Joãozinho VT.

O endereço tem uma área com venda de bebidas, incluindo opções não alcoólicas, e restaurante com cardápio de lanches, como sanduíche de pernil, sobremesas e pratos vegetarianos.

Toda a programação ocorre no espaço LabOf, na rua Tangará, 132, na Vila Mariana, a dez minutos de caminhada do parque Ibirapuera. A casa abre às 14h e fecha às 22h.

A entrada é gratuita e os ingressos, limitados, podem ser reservados no site do evento. Novos lotes são liberados diariamente e informados no perfil do Instagram.