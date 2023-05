SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em conversa com a reportagem, Jairo Magalhães, advogado que representa a família de Jeff Machado, explicou as circunstâncias em que o corpo do ator foi encontrado.

Os restos mortais estavam dentro de um baú que pertencia ao ator. O corpo foi encontrado na segunda-feira (22), enterrado e concretado no chão de um imóvel em Campo Grande (RJ), região em que Jeff morava.

O corpo tinha um fio em torno do pescoço e os braços amarrados acima da cabeça. As condições apontam para a possibilidade de estrangulamento como causa da morte.

A polícia já tem uma hipótese sobre a autoria do crime, mas por enquanto a família pretende manter a informação em sigilo: "Para não atrapalhar as investigações, neste momento, mantemos em sigilo, aguardando a indicação dos autores deste crime bárbaro", diz Jairo Magalhães.

"A família está totalmente abalada e voltada, neste momento, junto comigo, para a liberação do corpo e um enterro digno, já que a morte não foi." disse Jairo Magalhães, advogado da família de Jeff Machado.

Jefferson desapareceu no dia 27 de janeiro deste ano. A DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros) o declarou desaparecido no dia 9 de fevereiro.

O sumiço do ator da novela "Reis" (Record) foi notado por familiares após os oito cães dele serem encontrados em situação de abandono e pela falta de contato com ele. Dois cães morreram e outros seis foram encaminhados para uma clínica veterinária. As informações são do portal ND+.

A mãe de Jeff diz que estranhou as mensagens que recebeu do filho no dia 29 de janeiro. Em entrevista ao ND+, o filho disse que viajaria para São Paulo para uma entrevista de emprego e ficaria na casa de uma amiga. Os dois costumavam se falar por ligação e videochamada, o que a fez suspeitar: "Falou também que deixou o celular cair no vaso e, por isso, não estava conseguindo fazer chamada de vídeo. Tudo se justificando", contou Maria das Dores Estevão Machado.