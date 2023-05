SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ana Maria Braga, 74, apresentou o Mais Você (TV Globo) desta quinta-feira (25) usando uma peruca para homenagear Tina Turner. A peça é referência aos penteados que eram marca registrada da cantora.

A apresentadora ressaltou a história de superação de Turner. "Uma mulher de muita atitude. Ela fez da dor a sua grande alavanca. Não passou recibo, não. Foi lá, venceu com sua voz, com usa força, com sua determinação. Apesar de ter sofrido todo tipo de violência e até tortura no casamento com Ike Turner, é esse o legado de coragem que ela deixa. Um repertório com uma música melhor que a outra e um altíssimo astral."

Ana Maria lembrou Rita Lee, que morreu no início deste mês, aos 75 anos, e Gal Costa, que morreu em novembro do ano passado. "A gente vai sentir falta de saber que ela tá sorrindo e brilhando em algum lugar. Vai brilhar no céu agora, junto com a Rita Lee, com esse povaréu que ta indo embora, viu, Louro. [...] Já imaginou um encontro assim? Gal Costa... Nossa, eu fico imaginando...", completou.

Considerada a rainha do Rock 'n' Roll, Tina Turner morreu aos 83 anos, em sua casa, na cidade de Kusnacht, na Suíça. A informação foi confirmada pelos seus assessores ao site Sky News.

"Tina Turner, a Rainha do Rock 'n' Roll, morreu em paz hoje após uma longa doença", confirmou o porta-voz da cantora.

Nascida Anna Mae Bullock em 26 de novembro de 1939 nos Estados Unidos, Tina Turner foi uma das vozes mais adoradas da música.

Seus grandes sucessos incluem músicas como "What's Love Got to Do with It", "The Best", "Proud Mary" e "I Don't Wanna Lose You".

Tina ficou famosa na década de 1960, e saiu em turnê no duo Ike & Tina Turner, junto ao então marido. Ela o abandonou após anos de abuso físico e emocional, e sua história já foi contada no filme de 1993 "Tina" e no musical da Broadway "Tina - The Tina Turner Musical".