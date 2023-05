RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após Fausto Silva, 73, comunicar que não iria mais apresentar o Faustão na Band e deixar a emissora, o programa foi ao ar, na noite dessa quarta-feira (24), pela primeira vez sem o apresentador.

No lugar de Faustão, o público acompanhou o programa no comando do trio composto por Anne Lotterman, Carol Mendes e João Guilherme Silva, filho do apresentador.

Saída do apresentador completa uma semana. Na quinta-feira passada (18), Faustão anunciou a saída do seu programa diário na Band, em um comum acordo sobre a saída antecipada, já que o contrato dele iria até 2026.

Reunião definiu que filho do apresentador comandaria o programa. Na reunião foi comunicada a saída de Fausto e a indicação de que João Guilherme Silva e Anne Lottermann fiquem à frente da atração até julho, quando um novo programa ocupará o horário. Reprises também poderão ser exibidas ao longo da semana.

Baixa audiência teria sido um motivador para a saída de Faustão. Segundo fontes desta coluna, a baixa audiência do Faustão na Band -que no dia 15 de maio marcou o recorde negativo de 2 pontos de audiência -e o prejuízo milionário da atração em 2022 (podendo chegar a R$ 60 milhões) motivaram as reuniões entre apresentador e emissora, e a decisão pelo fim da parceria.

Faustão é procurado por outras emissoras. Faustão é sondado por outras emissoras, mas não há nenhuma negociação avançada. No ano passado, ele conversou com SBT e Record, e deixou as portas abertas. Os executivos das duas emissoras chegaram a sondá-lo e ofereceram uma proposta. Segundo fontes, a conversa vem sendo retomada.