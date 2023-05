SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Band anunciou nesta quinta-feira (25) a demissão de Cris Gomes, Beto Silva e Renato Moreira, diretores do Faustão na Band. Em nota, a emissora afirma que a decisão foi tomada em comum acordo, e acrescenta:

"Eles atuaram brilhantemente ao lado de Fausto Silva, liderando com muita competência e profissionalismo uma numerosa equipe que foi responsável por esse projeto que levou alegria, diversão e informação para milhões de brasileiros. A Band agradece aos profissionais pelos dois anos de dedicação ao programa e deseja muito sucesso nas novas empreitadas."

O comunicado ainda adianta informações sobre o programa que substituirá o Faustão na Band na grade:

"A emissora seguirá investindo em entretenimento para toda a família na faixa das 20h30 de segunda a sexta-feira. A nova atração, por ter um novo formato, será dirigida por Ignácio Iglesias, que já atuou em programas como CQC, A Liga, Pesadelo na Cozinha e 1001 Perguntas. Ele trabalhará com a atual equipe de produção. Detalhes sobre o novo projeto serão anunciados em breve."

Além disso, a emissora elogia Faustão: "A Band reforça os laços de amizade, reconhecimento e gratidão ao apresentador Fausto Silva pelo seu trabalho grandioso e de qualidade que mudou a história do horário nobre da emissora. Consolidou com o público um programa voltado inteiramente para a família brasileira".

A saída de Faustão da Band

Faustão anunciou sua saída da emissora na quinta-feira passada (18). O contrato dele ia até 2026, mas ele entrou num acordo com a Band para antecipar a saída.

João Guilherme, filho do apresentador, comandará o programa ao lado de Anne Lottermann até julho. Depois disso, uma nova atração ocupará a faixa das 20h30.

Baixa audiência teria sido um motivador para a saída de Faustão. Segundo Lucas Pasin, colunista do UOL, a baixa audiência do Faustão na Band -que no dia 15 de maio marcou o recorde negativo de 2 pontos de audiência- e o prejuízo milionário da atração em 2022 (podendo chegar a R$ 60 milhões) motivaram as reuniões entre apresentador e emissora, e a decisão pelo fim da parceria.

Faustão é procurado por outras emissoras. Faustão é sondado por outras emissoras, mas não há nenhuma negociação avançada. No ano passado, ele conversou com SBT e Record, e deixou as portas abertas. Os executivos das duas emissoras chegaram a sondá-lo e ofereceram uma proposta. Segundo fontes, a conversa vem sendo retomada.