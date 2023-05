SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gustavo Dudamel, de 42 anos, um dos maiores maestros da atualidade, vai deixar o posto de diretor musical da Ópera Nacional de Paris em agosto deste ano, quatro anos antes do previsto e apenas duas temporadas à frente do cargo. O anúncio foi feito pela companhia na quinta-feira (25).

Dudamel também está a frente da Orquestra Filarmônica de Los Angeles e deve assumir como músico e diretor artístico em 2026. Segundo o próprio, o maestro deve deixar a instituição parisiense para poder passar mais tempo com sua família.

Com a saída súbita, incomum na indústria da música clássica, a estadia de Dudamel à frente da Ópera de Paris passa a ser uma das mais curtas da história recente da instituição.

"É com o coração pesado e após muita ponderação que anuncio minha renúncia", Dudamel disse em um depoimento. "Não tenho outros planos que não estar junto às pessoas que eu amo, a quem sou profundamente grato por me ajudarem a me manter forte no meu ímpeto de crescer e continuar a ser desafiado, tanto no âmbito pessoal quanto no artístico, todos os dias."

O anúncio de sua saída veio poucos meses após o anúncio de que Dudamel deixaria seu posto em Los Angeles, que ocupava desde 2009, para assumir o novo em Nova York.