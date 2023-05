SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mulher do ator Bruce Willis, Emma Heming, está esperançosa sobre os métodos de tratamento da doença que acomete o artista hollywoodiano. Em lives nas redes sociais, a modelo tem buscado possibilidades e compartilhado seus conhecimentos com os seguidores sobre a demência frontotemporal, enfermidade que foi diagnosticada no ator em fevereiro deste ano.

Em publicação nesta semana, Emma debateu em vídeo sobre um suposto medicamento que seria destinado para tratar a demência. No entanto, ela descobriu que se tratava de um "golpe" e que ele apenas ajudava a amenizar os sintomas da enfermidade.

"Mas para não deixar isso como uma nota negativa, uma pesquisa acadêmica diz que, embora o estudo não tenha encontrado evidências de benefício clínico para pacientes com demência frontotemporal e Esclerose Lateral Amiotrófica, ela ajudou a traçar um caminho promissor para tratamentos futuros", disse ela, esperançosa.

Nas lives, Emma tem evitado detalhar a rotina do ator, mas se emociona ao dizer como tem sido uma rotina complexa. O contato com associações de familiares de pacientes que foram diagnosticados com a demência frontotemporal tem ajudado a manter a esperança: "Eu sou muito grata pelo que fizeram pela minha família".