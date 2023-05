SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Sam Smith precisou abandonar um show pela metade, em Manchester, na Inglaterra, por conta de problemas vocais. Em publicação em seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira (25), o vencedor do Grammy pediu desculpas aos fãs pelo ocorrido e informou o cancelamento de outras duas apresentações no Reino Unido.

Smith disse que lutou contra um vírus "há algumas semanas" e que tem viajado pela Europa fazendo performances "incríveis". "Eu me senti bem durante os ensaios de hoje e estava super animado para entregar um show maravilhoso em Manchester, com uma surpresa no final. Na terceira música, notei algo de errado com a minha voz", detalhou ele, em post nos stories.

"Rezei para que fosse apenas a minha voz se aquecendo para o show, mas, na quarta música, eu senti que alguma coisa realmente estava errada. Eu saí do palco e tentei de tudo para recuperar a minha voz, mas não consegui. Estou de coração partido por não ter finalizado a performance para vocês. Eu amo todos vocês. Me desculpem, me desculpem, me desculpem", lamentou Smith.

Ainda nesta quinta, um novo comunicado confirmou o cancelamento das apresentações que ocorreriam em Birmingham e Glasgow. "Os médicos aconselham que, devido a uma lesão das cordas vocais, Sam deve ter completo repouso vocal", diz o texto oficial, também divulgado nas redes sociais do artista.