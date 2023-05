RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O filme "Barbie" ganhou um novo trailer nesta quinta-feira (25). O vídeo, divulgado pela Warner Bros. Pictures, deixou os fãs ainda mais empolgados com a estreia da produção, prevista para 20 de julho, mostrando detalhes da trama envolvendo a boneca e o mundo real.

Com Margot Robbie, no papel principal, e Ryan Gosling, interpretando Ken, o longa conta a história da boneca Barbie passando por uma crise existencial ao descobrir ser imperfeita. Ela então se sente isolada do mundo mágico das Barbies, a Barbielândia, e como não se encaixaria neste universo de fantasias, decide se aventurar no mundo real.

No trailer, Barbie aparece encostando o pé totalmente no chão causando espanto nos colegas. Ela também questiona sobre o desejo de alguma boneca perder a imortalidade. Em outro trecho, Barbie e Ken patinam com roupas coloridas chamando atenção das pessoas "de verdade" em uma praia e vão até parar na delegacia por causa de uma confusão.

Com direção de Greta Gerwig, "Barbie" tem um viés feminista no roteiro com a boneca descobrindo sua força interior ao deixar seu mundo de fantasia. Em entrevista à Vogue, publicada recentemente, Margot contou que sequer lembrava se teve uma Barbie quando era criança. "Acho que não", refletiu. "Eu sei que minha prima tinha um monte de Barbies e eu ia na casa dela".

Apesar de ter conquistado o papel, ela nunca tinha pensado em viver a personagem. "Não é que eu sempre quis brincar de Barbie, ou sonhei em ser Barbie, ou qualquer coisa assim. Isso vai soar estúpido, mas eu realmente nem pensei em brincar de Barbie até anos depois de desenvolver o projeto", disse a atriz que rejeita a sexualização do brinquedo. "Ela é uma boneca de plástico, ela não tem órgãos. (...) Se ela não tivesse órgãos reprodutivos, ela sentiria desejo sexual?", questionou.

"Eu acho que ela não deveria [sentir desejo sexual]", respondeu a própria Robbie. "Ela é sexualizada, mas ela nunca deveria ser sexy. As pessoas talvez projetem sexo nela. Ela pode usar uma saia curta, mas [ela usa] porque é divertida e rosa, não porque quer que você veja a sua bunda", concluiu.