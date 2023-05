SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora e compositora Rita Lee, morta aos 75 anos no dia 8 de maio, virou nome de parque no Rio de Janeiro.

A Prefeitura do Rio publicou no Diário Oficial, na quarta (24), decreto que oficializa o nome da artista para o boulevard olímpico, localizado dentro do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.

O Parque Rita Lee é uma área de 36 mil metros quadrados que será transformada em parque público natural. As obras começaram em fevereiro deste ano.

O espaço recebeu nos últimos anos a cidade do rock do Rock In Rio.

No decreto, a prefeitura ressaltou o perfil irreverente e libertário de Rita e a sua paixão pelo Rio.

O parque ficará em uma rota que conecta as principais áreas do parque -arenas, terraços e uma esplanada para eventos em frente à lagoa de Jacarepaguá.

Também haverá no local um bosque com 900 árvores e 16 mil arbustos, quadras esportivas, praças, skate park, praça molhada e pisos coloridos.

Em São Paulo, fãs chamam o planetário do parque Ibirapuera de Rita Lee, apesar de não haver essa homenagem oficial. A cantora foi velada no local pela família, amigos e fãs.

Segundo um dos filhos dela, João Lee, a artista tinha uma relação de proximidade com o parque, onde fazia piqueniques com a família.

"O planetário do Ibirapuera era o must semanal, e depois da sessão, uma banana-split na lanchonete ao lado", escreveu a cantora em sua primeira autobiografia.

O jornalista e editor Guilherme Samora, amigo de Rita e colaborador de suas memórias, defende que o nome dela seja dado a uma avenida de São Paulo e cita a avenida Paulista.