SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Sidney Magal, 72, passou mal na noite desta quinta-feira (25) no momento em que fazia um show no Sesi de São José dos Campos, interior de São Paulo.

Ele foi atendido pela equipe de plantão no local, medicado e recebeu a orientação de não voltar ao palco. O cantor saiu no meio de uma música.

Nos bastidores, Magal informou o público que estava sendo medicado para a pressão normalizar. "Tudo está bem, inclusive o meu sangue. Vou mostrar que o meu sangue ferve por vocês", disse, numa referência a um de seus maiores sucessos.

A apresentação continuou com os bailarinos e músicos que acompanham Magal na turnê.

O artista foi aplaudido e recebeu o apoio da plateia. Ele apresentava no local o show "Rádio do Magal", com entrada gratuita.

No espetáculo, ele canta grandes sucessos tocados o rádio, tanto dele como de outros artistas.

"Muitos dos sucessos como Meu Sangue Ferve, Tenho e Sandra Rosa Madalena perduram por 40 anos no gogó da galera porque foi o rádio quem estourou e fez parte do dia a dia de milhões de pessoas", disse.

A carreira do artista foi contada na biografia "Sidney Magal: muito mais que um amante latino", da escritora Bruna Ramos da Fonte.

Também foi retratada no musical de mesmo nome, que mostrou o homem por trás do rebolado e do clima de sedução.