SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tina Turner, morta nesta quarta-feira (24), deixou seu legado na música como uma das vozes principais do rock e do pop. E também nas telonas, com filmes nos quais participou. Alguns deles serão exibidos em uma mostra organizada pelo MIS, em São Paulo.

O público poderá assistir a quatro longas nos quais Tina deixou sua marca, sempre às terças-feiras. Entre eles estão os sucessos "Mad Max", seu papel mais conhecido no cinema, e a franquia "007".

Além das exibições dos filmes, está em cartaz no MIS a exposição "Tina Turner: Uma Viagem para o Futuro", que reúne registros fotográficos nunca exibidos no Brasil em momentos diferentes da carreira da artista, dos anos 1960 ao seu ápice, na década de 1980 até o final dos anos 1990.

Confira a programação dos filmes.

Mad Max: Além da Cúpula do Trovão

No longa pós-apocalíptico, Mad Max chega a uma cidade liderada por regras rígidas de Titia Entity, papel de Tina Turner. Ele é expulso do local e por se recusar a matar um inimigo, então se une a um grupo de jovens selvagens.

Estados Unidos, 1985. Direção: George Miller e George Ogilvie. Com: Mel Gibson, Tina Turner e Bruce Spence. 12 anos. Ter. (30/5 e 27/6), às 15h

Tina - A verdadeira História de Tina Turner

Esta biografia cinematográfica aborda a vida de Tina, nascida Anna Mae Bullock, desde a sua época cantando na igreja, até o início de sua carreira solo, quando se divorcia de Ike Turner. Angela Bassett e Laurence Fishburne fazem os papéis de Tina e seu ex-marido, com quem teve uma relação abusiva e cantou junto.

Estados Unidos, 1993. Direção: Brian Gibson. Com: Laurence Fishburne, Angela Bassett e Vanessa Bell Calloway. 12 anos. Ter. (6/6 e 4/7), às 15h

007 Contra GoldenEye

Grande parte do sucesso deste filme é por causa de Tina Turner, que cantou a música tema composta por Bono e The Edge, dupla do U2. O longa, estreia de Pierce Brosnan como James Bond, também reviveu a franquia de espião, que vinha em crise. A trama, que se passa no fim da Guerra Fria, mostra o agente atrás da GoldenEye, uma arma perigosa que pode derrubar governos se cair em mãos erradas.

EUA, Reino Unido, Irlanda do Norte, 1995. Direção: Martin Campbell. Com: Pierce Brosnan, Famke Janssen e Tina Turner. 12 anos. Ter. (13/6), às 15h

Ike & Tina on the Road 1971-72

O fotógrafo de rock Bob Gruen e sua esposa Nadya fizeram turnê com Ike e Tina Turner no início dos anos 1970 e os filmaram. O filme mostra momentos dos artistas no palco, na estrada, e nos bastidores, além de trazer um olhar de dentro da banda e abordar a relação conturbada do casal.

EUA, 2012. Direção: Bob Gruen. 14 anos. Ter. (20/6), às 15h

Ike and Tina Turner on stage at the Curtis Hixon Hall, Tampa, FL. October 9, 1971. ( Foto: Bob Gruen )

Tags:

SP