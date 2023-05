SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A programação da Virada Cultural tomará conta do final de semana em São Paulo, com eventos e atividades espalhadas por toda a cidade.

Para quem está pensando em fugir desta agenda, há outras opções culturais para aproveitar da melhor forma esse período dentro e fora de casa. Conheça dez sugestões a seguir.

EM CASA

Amor Platônico

Juntos novamente desde "Vizinho" (2014), Rose Byrne e Seth Rogen interpretam Sylvia e Will, melhores amigos de faculdade que estão chegando aos 40. Eles reatam a amizade após um desentendimento que durou cinco anos, quando ela discordou da decisão de ele se casar. As atuações e a química entre os personagens apimentam a série de comédia lançada nesta semana pela Apple TV+.

Estados Unidos, 2023.

Direção: Nicholas Stoller e Francesca Delbanco.

Com: Rose Byrne, Seth Rogen e Luke MacFarlane.

16 anos.

Na Apple TV+

100 Anos de Warner Bros.

Os dois primeiros de quatro documentários foram lançados nesta semana pela HBO Max. Os filmes celebram a marca de um século do maior estúdio de Hollywood e exploram seu impacto na arte, na economia e na cultura mundial. Com narração de Morgan Freeman, a série traça a origem da empresa no início dos anos 1920 por quatro irmãos de uma família de imigrantes judeus da Polônia e oferece uma visão dos bastidores das histórias que comovem o público de todo o mundo há décadas.

Estados Unidos, 2023.

Direção: Leslie Iwerks.

Com: Morgan Freeman.

12 anos.

Na HBO Max.

Pacificados

Chegou nesta semana no Star+ a trama dirigida pelo americano Paxton Winters, que morou por oito anos no Morro dos Prazeres, no Rio de Janeiro. O filme narra a hitória de Tati (Cassia Gil), uma adolescente que tenta se aproximar de seu pai ex-presidiário, Jaca (Bukassa Kabengele). O drama é vivido no período das Olimpíadas do Rio e mostra como a chamada polícia pacificadora ocupou as favelas cariocas. A produção do longa foi feita em colaboração com os moradores da comunidade.

Brasil, 2019.

Direção: Paxton Winters.

Com: Cássia Nascimento, Bukassa Kabengele, Débora Nascimento e José Loreto.

16 anos.

No Star+

Sangue e Ouro

Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, o soldado alemão Heinrich (Robert Maaser) abandona seu posto. Após ser capturado por nazistas, ele é enforcado, mas é salvo a tempo. A narrativa se baseia no conflito causado pela busca do ouro escondido por uma família judia. O filme é do diretor Peter Thorwarth, o mesmo de "Céu Vermelho Sangue" (2021) e estreia nesta sexta-feira (26) na Netflix.

Alemanha, 2023.

Direção: Peter Thorwarth.

Com: Robert Maaser, Marie Hacke e Alexander Scheer.

Na Netflix

O Último Vagão

O drama de Ernesto Contreras, premiado com o premio Ariel, maior honraria da indústria mexicana, por "Pálpebras Azuis" (2007), é ambientado em uma região rural do México. O filme conta a história da professora Georgina, que dá aulas em um vagão abandonado. Entre seus alunos está Ikal, um menino que descobre o significado da amizade, a importância de crescer e o impacto e a inspiração que os professores podem ter. O filme estreia nesta sexta-feira (26) na Netflix.

México, 2023.

Direção: Ernesto Contreras.

Com: Adriana Barraza e Memo Villegas.

Na Netflix

FORA DE CASA

África em São Paulo

A exposição fotográfica percorre 21 países do continente africano a partir da história de imigrantes e refugiados. A mostra, que se encerra no domingo (28), foi concebida pelo jornalista Naief Haddad, repórter especial da Folha, em parceria com o fotógrafo Bob Wolfenson. A ideia surgiu a partir do projeto "E Agora, Brasil", sobre o desemprego no centro da capital paulista, onde havia uma concentração de africanos.

Museu da Imigração - r. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, região leste, @museudaimigracao.

Sex. (26) e sáb. (27), das 9h às 18h, e dom. (28), das 10h às 18h.

R$ 10 em Sympla

Breakfast Weekend

Último fim de semana para curtir a terceira edição do Breakfast Weekend. O festival gastronômico abre as portas dos hotéis por todas as regiões da cidade para o público local. O objetivo é oferecer cafés da manhã de padarias, cafeterias e restaurantes por preços promocionais, em cinco categorias: R$ 24,90, R$ 34,90, R$ 42,90, R$ 54,90 e R$ 84,90. É possível conferir o hotel mais próximo para aproveitar o evento.

Até 28/5. R$ 24,90 a R$ 84,90. Programação em breakfastweekend.com.br

A Carta - Uma Mensagem para Nossa Terra

A exibição do documentário abre uma roda de conversa sobre a preservação do meio ambiente. O f ilme é inspirado na Laudato Si', documento do Papa Francisco que aborda temas da doutrina católica, e pertence à produtora Off the Fence, vencedora do Oscar com "Professor Polvo" (2021). A obra tem como protagonistas um indígena da Amazônia, um refugiado do Senegal, uma jovem ativista indiana e dois cientistas americanos, e revela momentos exclusivos da vida do líder da fé católica.

Unifai - r. Afonso Celso, 671/711, Vila Mariana, região sul, @unifaioficial.

Sáb (27), às 14h.

Grátis

Hadassa O Musical - A História de Ester

Vencedor do prêmio Bibi Ferreira em duas categorias, o espetáculo é ambientado em Varsóvia, em 1939. O enredo narra a história de Hadassa, garota autista que enaltece a coragem do povo judeu e a história da rainha Ester. Toda a renda arrecadada pela peça será revertida para o projeto Aldeia Nissi, em Angola.

Teatro Nissi - av. Brigadeiro Luís Antônio, 884, Bela Vista, região central, @teatronissi.

Sex (26), às 19h30, e sáb. (27), às 14h30 e 19h30.

14 anos.

A partir de R$ 69, em Sympla

Trama Canoê

A exposição estreia no sábado (27) no museu A Casa do Objeto Brasileiro. A mostra foi inspirada na trama e na canoa, importantes itens da cultura amazonense. Enquanto a primeira dá origem a objetos, como cestos, redes de pesca, tapetes, balaios e vasos, a segunda é o principal veículo para se locomover nas águas da região. As peças são em grande parte de etnias de diferentes municípios do Amazonas, como Barcelos, Benjamin Constant, Careiro-Castanho, Maués, Rio Preto da Vida e São Gabriel da Cachoeira, mas há ainda objetos produzidos por artesãos de Manaus e ribeirinhos.

A Casa do Objeto Brasileiro - av. Pedroso de Morais, 1.216, Pinheiros, região oeste, @museuacasa.

Sáb (27), das 14h às 18h.

Grátis