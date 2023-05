SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O MITA Festival começa neste fim de semana, nos dias 27 e 28, no Rio de Janeiro. O evento acontece também em São Paulo no fim de semana seguinte, nos dias 3 e 4 de junho.

Entre as atrações confirmadas estão grandes nomes da música, como Lana Del Rey, Florence + The Machine, Jorge Ben Jor e NX Zero.

Confira como se preparar para ir ao festival ou assistir de casa:

QUANDO E ONDE ACONTECE O MITA?

No Rio de Janeiro, o MITA acontece nos dias 27 (sábado) e 28 de maio (domingo), no Jockey Club. O endereço é Praça Santos Dumont, 31, Gávea.

Em São Paulo, o MITA acontece nos dias 3 (sábado) e 4 de junho (domingo), no Vale do Anhangabaú, no Centro Histórico de São Paulo.

Quais os horários dos shows do MITA?

No Rio de Janeiro, os portões abrem às 11h nos dois dias.

27 de maio (sábado)

Palco Corcovado

13h40 - Jehnny Beth

15h30 - BadBadNotGood

17h40 - Flume

20h20 - Lana Del Rey

Palco Deezer

11h55 - Melly

12h50 - Larinhx convida MC Carol, Slipmami e Ebony

14h35 - Gilsons

16h35 - Jorge Ben Jor

19h05 - Planet Hemp convida Tropkillaz

28 de maio (domingo)

Palco Corcovado

13h - Carol Biazin

15h10 - Scracho convida Baia

17h30 - HAIM

20h20 - Florence + The Machine

Palco Deezer

12h - Jean Tassy & Yago Oproprio

14h - Sabrina Carpenter

16h20 - NX Zero

18h50 - The Mars Volta

Em São Paulo, os portões também abrem às 11h nos dois dias.

3 de junho (sábado)

Palco Obelisco

13h40 - Jehnny Beth

15h30 - BadBadNotGood

17h40 - Flume

20h20 - Lana Del Rey

Palco Deezer

11h55 - N.I.NA

12h50 - Avuà convida Rodrigo Alarcon

14h35 - Duda Beat

16h45 - Djonga convida BK

19h05 - Natiruts

4 de junho (domingo)

Palco Obelisco

13h - Don L convida Tasha & Tracie

15h10 - Capital Inicial

17h30 - HAIM

20h20 - Florence + The Machine

Palco Deezer

12h - Far from Alaska convida Supercombo

14h - Sabrina Carpenter

16h20 - NX Zero

18h55 - The Mars Volta

COMO COMPRAR INGRESSOS PARA O MITA?

Os ingressos para o festival são vendidos pelo site da Eventim e nas bilheterias credenciadas.

No Rio de Janeiro, a bilheteria da Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, venderá ingressos até 26/05 (sexta-feira) sem taxa de conveniência. Nos dias de evento, a bilheteria do Jockey Club funcionará das 10h às 20h, também vendendo ingressos sem taxa de conveniência.

Em São Paulo, a bilheteria do Allianz Parque venderá ingressos até o dia 02/06 (sexta-feira) sem taxa de conveniência. Nos dias de evento, a bilheteria no Vale do Anhangabaú funcionará de 10h às 20h, também sem taxa de conveniência.

COMO CHEGAR AO MITA?

No Rio de Janeiro, há pontos de ônibus atendidos por várias linhas nos dois sentidos da Rua Jardim Botânico, em frente ao Jockey Club. De metrô, a estação mais próxima é Antero de Quental/Leblon (Linha 4), a 15 minutos das entradas na Praça Santos Dumont. Não há estacionamento conveniado.

Em São Paulo, de metrô, as estações mais próximas são Anhangabaú (Linha 3-Vermelha - 5 minutos a pé até a entrada embaixo do Viaduto do Chá) e São Bento (Linha 1-Azul - 8 minutos a pé da entrada na Av. São João). De ônibus, o terminal mais próximo é o Terminal Bandeira (15 minutos a pé). Haverá também uma parada para carro de aplicativo na Praça Ramos de Azevedo, ao lado do Vale do Anhangabaú. Não há estacionamento conveniado.

O QUE PODE E O QUE NÃO PODE LEVAR PARA O FESTIVAL?

Pode: ingresso do festival, celular, documentos pessoais, capa de chuva, protetor solar, copo térmico, protetor solar, chapéu ou boné, protetor labial, óculos escuros, câmera portátil, barra de cereal, mochila ou bolsa, canga, frutas (desde que estejam cortadas e embaladas em saquinhos plásticos ou de papel), álcool gel (máx. 50 ml), alimentos industrializados (até duas unidades), copos de água (até três unidades de 200 ml cada), leques e carregadores portáteis.

Não pode: garrafas, latas e bebidas, utensílios de armazenagem, embalagens rígidas com tampa, capacetes, cadeiras ou bancos, fogos de artifício, objetos de vidro, armas de fogo e armas brancas, objetos pontiagudos, cortantes e perfurantes, correntes e cinturões, câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável, cartazes feitos com papelão e/ou fixados a madeiras e canudos rígidos, animais (exceto cães-guia identificados e acompanhados das pessoas com deficiência visual), bastão para tirar foto, guarda-chuva, substâncias inflamáveis, corrosivas ou tóxicas, revistas, jornais e livros, mídias físicas (CDs, DVDs, vinis) e vaporizadores ("vapes").

COMO ASSISTIR AO MITA PELA TELEVISÃO?

O Multishow transmite o MITA ao vivo do Rio de Janeiro, nos dias 27 e 28 de maio, pela televisão e pelo Globoplay, para os assinantes da modalidade Globoplay + canais ao vivo. A apresentação é de Dedé Teicher, Gui Guedes, Laura Vicente e Xan Ravelli.

No sábado (27), a transmissão começa às 17h40, com a cobertura dos shows de Flume, Planet Hemp convida Tropkillaz e Lana Del Rey.

No domingo (28), a transmissão começa às 14h, com a cobertura dos shows de Sabrina Carpenter, Scracho convida Baia, NX Zero, HAIM, The Mars Volta e Florence + The Machine.