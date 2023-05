SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O funeral da cantora Tina Turner será reservado para amigos próximos e familiares.

Ainda não há mais detalhes da cerimônia, mas um porta-voz da cantora confirmou ao jornal britânico The Sun que o funeral será privado.

No passado, fontes afirmaram que Tina planejou um funeral maior que o de Aretha Franklin em 2018, já que as duas cantoras eram "rivais" na música. Franklin, que morreu em 2018, teve um funeral aberto ao público, que durou seis horas e contou com apresentações de artistas e homenagens.

Considerada a rainha do Rock 'n' Roll, Tina Turner morreu aos 83 anos, em sua casa, na cidade de Kusnacht, na Suíça. A informação foi confirmada pelos seus assessores ao site Sky News.

"Tina Turner, a Rainha do Rock 'n' Roll, morreu em paz hoje após uma longa doença", confirmou o porta-voz da cantora.

Nascida Anna Mae Bullock em 26 de novembro de 1939 nos Estados Unidos, Tina Turner foi uma das vozes mais adoradas da música.

Seus grandes sucessos incluem músicas como "What's Love Got to Do with It", "The Best", "Proud Mary" e "I Don't Wanna Lose You".

Tina ficou famosa na década de 1960, e saiu em turnê no duo Ike & Tina Turner, junto ao então marido. Ela o abandonou após anos de abuso físico e emocional, e sua história já foi contada no filme de 1993 "Tina" e no musical da Broadway "Tina - The Tina Turner Musical".