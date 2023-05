SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Britney Spears fez uma homenagem à Lynne Spears nas redes sociais e disse que não via a mãe há três anos. Recentemente, veio a público que a cantora não fala com os filhos há pouco mais de um ano. Segundo a imprensa americana, a artista passa passa por um momento delicado no casamento e na instabilidade mental.

"Minha doce mamãe apareceu na minha porta ontem depois de três anos, já faz tanto tempo. Com a família sempre há coisas que precisam ser resolvidas, mas o tempo cura todas as feridas! E depois de dizer o que guardei por um tempo extremamente longo, me sinto muito abençoada por termos conseguido tentar fazer as coisas certas! Te amo muito", escreveu. E completou: "Sou tão abençoada por podermos tomar um café juntas depois de 14 anos! Vamos às compras."

Na quarta-feira (24), o jornal TMZ noticiou que Lynne foi vista no aeroporto de Los Angeles e que, antes do encontro, mãe e filha estavam se comunicando por mensagens de texto. Sam Asghari, marido da cantora, estava presente no encontro, em meio a rumores de uma crise no casamento, com boatos de gritos e brigas físicas.

Em 2019, Britney se livrou da tutela do pai, Jamie Spears, que controlava a vida, carreira e finanças da cantora desde 2008.