RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Fã de Superman, Nicolas Cage, 59, vai finalmente realizar o sonho de vestir o uniforme do Homem de Aço nas telonas. O ator faz uma ponta interpretando o personagem no filme "The Flash". O diretor Andy Muschietti foi quem revelou a participação do astro de Hollywood na produção em uma entrevista sobre o lançamento do filme da DC Studios.

"Nic foi absolutamente maravilhoso. Embora o papel fosse uma participação especial, ele mergulhou nele", disse o cineasta à Esquire Middle East. "Sonhei toda a minha vida em trabalhar com ele. Espero poder trabalhar com ele novamente em breve", completou

Cage iria interpretar o super-herói em "Superman Lives", que seria dirigido por Tim Burton e lançado em 1998. Porém, o filme foi engavetado pelos executivos do grupo Warner Bros. Um anos antes, o ator chegou a experimentar o figurino do filme e um vídeo, onde ele aparece conversando com Burton sobre a produção, chegou a ser publicado recentemente.

Com o cancelamento de "Superman Lives", o herói da DC só ganhou um novo filme em 2006: "Superman - O Retorno", que teve Brandon Routh no papel principal. Depois disso, o personagem só aos cinemas em "O Homem de Aço" (2013), com Henry Cavill como o herói.

Estrelado por Ezra Miller, "The Flash" também terá participações de Ben Affleck e Michael Keaton. O primeiro ator viveu o Homem-Morcego em filmes como "'Batman vs Superman: A Origem da Justiça" (2016) e "'Liga da Justiça" (2017), enquanto Keaton interpretou o protagonista em "Batman" (1989) e "Batman: O Retorno" (1992). "The Flash" estreia no dia 15 de julho no Brasil.