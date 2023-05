SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo da reação de Alcione ao ouvir o remix que o DJ Pedro Sampaio fez da música "Não Deixe o Samba Morrer", um dos grandes sucessos da cantora, viralizou nesta semana. A expressão de estranhamento da Marrom ao escutar os primeiros minutos da versão gerou uma série de memes na internet.

Para uma parte dos internautas, a artista não teria aprovado o que Sampaio fez com o clássico. "Ela implorando para ele deixar o samba morrer", escreveu uma pessoa no Twitter.

Em áudio enviado à coluna, Alcione garante que "gostou demais" da versão do DJ. "Até porque, graças a Deus, a juventude gosta de mim, e eu gosto deles", diz ela. "E eu gostei desse menino [Pedro Sampaio]. Foi um menino muito educado, muito cortês. Adoro ele", acrescenta.

Alcione será a homenageada da 30ª edição do Prêmio da Música Brasileira. O evento será realizado no próximo dia 31 de maio, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Na quarta (24), Alcione e Pedro ensaiaram juntos para a apresentação que farão no evento e publicaram em suas redes sociais os bastidores do encontro. A reação de Alcione ao ouvir a versão do DJ para o clássico do samba logo chamou a atenção dos internautas.

Segundo um interlocutor da cantora, ela estava apenas ouvindo o início da música. Posteriormente, no vídeo, ela aparenta reconhecer a canção e, então, sorri para Pedro Sampaio.

Antes da repercussão do vídeo, o DJ publicou em suas redes que o dia de ensaio ao lado de Alcione tinha sido inesquecível. "Te amo, Marrom! A ficha ainda não caiu", escreveu.