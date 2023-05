SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo de Jeff Machado, encontrado morto na última segunda-feira (22), no Rio de Janeiro, tem previsão de chegar na cidade Araranguá, em Santa Catarina, na madrugada deste sábado (27).

A família do ator irá promover uma missa em homenagem ao artista. O público terá acesso para dar o último adeus ao catarinense.

Segundo publicação nas redes sociais de Jeff, a cerimônia está marcada para 13h30, no Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens - local onde o ator realizou o rito da igreja católica de primeira comunhão e crisma.

Jeff Machado estava desaparecido desde 27 de janeiro. Na última segunda-feira (22), ele foi encontrado enterrado e concretado sem vida em um báu, no Rio de Janeiro.

Com a indefinição da causa da morte, o corpo do ator não pôde embarcar em um voo comercial por questões de segurança. Assim, o corpo está sendo transferido para Santa Catarina de carro.

QUEM ERA JEFF MACHADO?

Jeff era ator, natural de Araranguá, Santa Catarina.

Formado em Jornalismo e Cinema, ele trabalhou como colunista social em revistas de Rio do Sul, Vale do Itajaí e Florianópolis.

Deixou o estado de Santa Catarina em 1997, para se profissionalizar e estudar temas como atuação, direito e comunicação.

Após 10 anos vivendo entre Rio de Janeiro e São Paulo, em 2008, ele voltou para Florianópolis, onde trabalhou como assessor de imprensa, produtor, diretor de arte, cenógrafo, vitrinista e stylist em campanhas, eventos, desfiles, videoclipes e programas de TV.

Jeff voltou a morar no Rio de Janeiro em 2014.

Em 2022, o ator realizou uma participação na novela "Reis", da Record, onde interpretou um soldado filisteu;

Machado também ficou conhecido pelo seu amor aos animais, pois tinha oito cachorros. A família soube do desaparecimento após encontrar os cães em situação de abandono, dois deles morreram e um não foi encontrado.

O QUE ACONTECEU?

Jefferson desapareceu no dia 27 de janeiro deste ano. A DDPA o declarou desaparecido no dia 9 de fevereiro.

Em contato com a reportagem, a Polícia Civil do RJ informou encontrou o corpo do ator foi encontrado após quatro meses de buscas.

Ainda segundo relato dos policiais, o corpo de Jeff Machado foi encontrado dentro de um baú, concretado no chão de um imóvel, em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro.

A identificação do artista ocorreu por meio de análise das digitais. "Outras informações serão passadas no decorrer da investigação", declarou a polícia.