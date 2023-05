RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Rihanna gosta de diamantes não só para enaltecer na letra de um dos seus maiores sucessos, "Diamonds", como na hora de usar como joia. A cantora tem colares, brincos, pulseiras e anéis com a pedra preciosa. Mas, a novidade agora é a peça caríssima, por sinal, que a diva do pop ostenta no pé. Isso mesmo! Rihanna usa um anel no pé. Preço? US$ 1 milhão, aproximadamente R$ 5 milhões.

O diamante em formato de pera com nove quilates é da XIV Karats e, segundo informou o site Page Six, que até procurou uma badalada loja de joais, a Steven Stone Jewelers, para avaliar a peça de Rihanna e descobrir o valor do artigo de luxo usado em um dos dedos do pé esquerdo.

Ainda segundo a publicação, a cantora usou a peça na noite anterior ao Met Gala 2023, no dia 1º de maio, quando saiu por Nova York, Estados Unidos, com uma combinação de saia e chapéu preto e brancos e óculos da Chanel. "E nem é a segunda-feira [do Met Gala]", Rihanna brincou no Instagram ao compartilhar fotos do seu look fashion.

Rihanna não revela o tempo de gestação, mas tudo indica que ela deve estar entrando na reta final. Em fevereiro, ela anunciou a gravidez em pleno show que fez na final da NFL, a Liga de Futebol americano. A notícia acabou sendo confirmada por representantes da cantora para a versão americana da Revista Rolling Stone, horas depois da apresentação. A cantora e o rapper ASAP Rocky já são pais de um menino, que se chama RZA Athelston Mayers. O nome foi escolhido em homenagem ao ator e rapper Robert Diggs, conhecido por RZA, líder do grupo Wu-Tang Clan.