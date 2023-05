SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A filha de Beyoncé, Blue Ivy, fez uma surpresa durante um show da cantora em Paris, nesta sexta-feira (26). Conforme relatos das redes sociais, Blue se somou aos dançarinos da mãe durante o número da faixa "My Power" e empolgou os fãs presentes que conferiram mais uma performance da "Renaissance World Tour". A aparição fez o nome da herdeira da artista atingir os primeiros lugares dos Trending Topics do Twitter.

Com apenas 11 anos, Blue entrou no palco com um look totalmente prateado e aproveitou para cantar junto com a mãe. Já no público, uma das presentes foi a brasileira Bruna Biancardi, namorada do jogador Neymar.

Além de Blue, Beyoncé e Jay-Z são pais dos gêmeos Rumi e Sir, de 6 anos.

A performance em Paris integra a "Renaissance World Tour", que estreou no dia 10 de maio, em Estocolmo, Suécia.