SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lana Del Rey chegou na última quinta-feira (25) ao Rio de Janeiro e já foi vista aproveitando as praias cariocas, enquanto os fãs esperam por uma interação na porta do hotel. A cantora se apresenta no festival MITA no próximo sábado (27) e domingo (28).

Desde a chegada de Lana, fãs estão na porta do hotel Copacabana Palace esperando algum contato.Ainda no aeroporto, a cantora atendeu aos tietes, posou para fotos e cantou o hit "Lust For Life".J á os que foram ao local onde ela está hospedada não conseguiram conhecer a ídola, que não desceu para vê-los.

Ao contrário dos fãs frustrados, a dona do hit "Summertime Sadness" aproveitou a tarde para curtir praia em Ipanema. Internautas que dividiam a areia com Lana e sua equipe compartilharam vídeos e cliques nas redes sociais.