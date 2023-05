SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ministra da Cultura, Margareth Menezes, se prepara para subir ao palco com Salif Keita pela primeira vez em sua carreira como cantora. Ela e o malinês se conheceram em 1993, quando a baiana levou ao clube de jazz New Morning, em Paris, o show de uma de suas primeiras turnês internacionais. Salif estava na plateia.

"Ele foi muito generoso naquela ocasião. Elogiou meu trabalho e me deu muitas dicas", conta Margareth, que recentemente encontrou em seu arquivo uma foto tirada na ocasião.

Desde então, eles já haviam dividido a programação de festivais, mas nunca um mesmo espetáculo. No próximo domingo (28), os dois se apresentarão no Festival Back2Black, no parque Madureira, no Rio de Janeiro. Juntos, vão interpretar a faixa "Yamore", um dos sucessos de Salif. O evento tem entrada franca.

"Salif Keita é um dos maiores cantores africanos no mundo, uma referência para todos nós, artistas negros, principalmente os da minha geração. Essa sonoridade que ele traz, essa Yamore e, ao mesmo tempo, universal, é muito forte, muito importante. Para mim, é uma honra enorme dividir o palco com um membro da realeza da música mundial", afirma a ministra.