SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sob o mote Virada do Pertencimento, o festival leva grandes shows às periferias de São Paulo neste sábado (27) e domingo (28). O modelo descentralizado, visto no ano passado, será ampliado, com novos palcos, além de atrações em equipamentos culturais como o Sesc e bibliotecas.

Parelheiros, no extremo sul, por exemplo, recebe pela primeira vez atrações de renome, como Fundo de Quintal e Tarcísio do Acordeon. Ainda que os artistas sejam distribuídos por regiões mais afastadas, como Itaquera e Brasilândia, o centro, que sempre foi ocupado pela Virada Cultural, continua a abrigar os destaques, como Iza e Gloria Groove.

Ao todo, são 12 arenas, quatro a mais que o ano passado, espalhadas por todas as regiões, entre elas Vale do Anhangabaú, Brasilândia, Parada Inglesa, Capela do Socorro, Campo Limpo, M'Boi Mirim, Parelheiros, Heliópolis, São Miguel, Itaquera, Cidade Tiradentes e Butantã.