SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carlinhos Brown abriu sua apresentação no Palco Parada Inglesa da Virada Cultural, na região norte, às 17h, com uma mensagem de preservação ambiental em meio a experimentações percussivas que enfatizavam a urgência do tema.

Ao lado do palco, crianças brincavam no parquinho da Praça Nossa Senhora dos Prazeres. O clima familiar e seguro era visível pela lotação mediana, com espaço livre para o público dançar e apontar sem medo seus celulares para registrar o artista. O palco tinha previsão de público de 22 mil pessoas.

Com a música "Muito Obrigado, Axé", famosa pela interpretação de Ivete Sangalo e Maria Bethânia, Brown cativou o público que cantou e fez coreografia junto ao cantor.

Com a música "A namorada", o músico pediu respeito à diversidade sexual. Desceu do palco para se juntar ao público e cantar "Não quero dinheiro", música de Tim Maia. Encontrou uma audiência animada.