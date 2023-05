SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 30 pessoas esperavam sentadas em calçadas pela aparição de Roberta Campos, que abre a programação de shows da Virada Cultural no palco principal da zona oeste de São Paulo.

Mais pessoas chegaram depois do início do show, mas o público ainda era tímido. A cantora se apresenta no palco Butantã, erguido na avenida Eliseu de Almeida, no bairro do Butantã.

O clima era de tranquilidade na plateia, onde jovens e idosos se misturavam. Não houve casos de furto ou de briga. Policiais, segurança e bombeiros passeavam pelo perímetro do palco.