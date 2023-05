SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper baiano Baco Exu do Blues encerrou o show de abertura da Virada Cultural no Palco Itaquera com pedidos de desculpas.

"Uma última música antes de sair. Não posso continuar o show com a galera passando mal. Me desculpem mesmo", disse, em resposta ao coro que pedia para ele continuar.

Em seguida, cantou a música "Flamingos", do álbum "Bluesman", e encerrou o show no horário previsto.

O mestre de cerimônias entrou logo depois para anunciar o show de Olodum às 19h, avisou que havia pessoas indispostas na frente do palco e pediu: "Todo mundo respeitando o espaço do amiguinho".

O enfermeiro Antônio Carlos, da torre de emergência, afirmou que em uma hora passaram pelo ambulatório mais de 30 jovens. "A gente não está parando de atender", diz.

Mas a equipe afirmou que a ocorrência é típica em shows da Virada. As indisposições, segundo os socorristas, são causadas pelo uso de bebida alcoólica, quedas de pressão e pela euforia em ver o cantor.