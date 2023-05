SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O show do rapper baiano Baco Exu do Blues abriu a Virada Cultural no Palco Itaquera, na zona leste de São Paulo, na tarde deste sábado (27). Confira a programação por gosto musical.

Majoritariamente composto por adolescentes e jovens, que lotavam o espaço, fãs subiam em árvores, mesmo com pedidos dos bombeiros para que não o fizessem.

O cantor entrou pontualmente às 17h, horário previsto para o show, enquanto, por causa da lotação e má visualização do palco, o público tentava acompanhar o evento. Um adolescente quase se acidentou ao cair de uma árvore.

Acompanhe a cobertura ao vivo da Virada Cultural 2023 confusão marcou a apresentação. Baco Exu do Blus pausou duas vezes o show para pedir que a equipe de bombeiros socorresse fãs que passavam mal. "Eu não posso continuar com tanta gente passando mal", afirmou.

Antes, em meio ao clamor do público pelo retorno do espetáculo, ele havia pedido que a plateia se aquietasse para ajudar o resgate a encontrar as pessoas com mal-estar. Após os socorros, ele voltou ao show, cantando o hit "Queima Minha Pele".

Na tenda montada para o ambulatório, adolescentes eram socorridos após desmaios e desidratação. O enfermeiro Antônio Carlos, da Torre Emergência, afirmou que em uma hora passaram pelo ambulatório mais de 30 jovens. "A gente não está parando de atender", diz.

Veja dicas de segurança para curtir o festival em SP Mas a equipe de saúde e socorro afirmou que a ocorrência é típica em shows da Virada. As indisposições, segundo os socorristas, são causadas pelo uso de bebida alcoólica, quedas de pressão e até pela euforia em ver o cantor.

No lado de fora, uma mãe que preferiu não se identificar procurava a filha de 14 anos. "Ela ficou chorando para vir, achei que não ia estar assim. Ela entrou lá no meio sozinha e agora eu não acho. Ela está sozinha", lamentou.

Baco Exu do Blues encerrou o show de abertura no Palco Itaquera pedindo desculpas. "Uma última música antes de sair. Não posso continuar o show com a galera passando mal. Me desculpem mesmo", disse, em resposta ao coro que pedia para ele continuar.

Em seguida, cantou a música "Flamingos", do álbum "Bluesman", e encerrou o show no horário previsto.

O mestre de cerimônias entrou logo depois para anunciar o show de Olodum às 19h e pediu: "Todo mundo respeitando o espaço do amiguinho". Além de avisar que havia pessoas indispostas na frente do palco.