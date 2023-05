SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - MC Livinho fez o show de abertura da Virada Cultural 2023 no Palco Heliópolis, zona sul de São Paulo. O cantor apresentou alguns de seus maiores sucessos e fez o público participar do espetáculo.

O show começou com "Mulher Cê é Profissional", parceria com Perera DJ, seguida de "Rebeca", música com colaboração de Maejor and Gerex. O funkeiro depois emendou "Catucada violenta", "Vidrado em você", feita com DJ Guuga, e seguiu com "Ela é Espetacular". Completaram o show: "Bem Querer", "Tenebrosa", "Pras Novinha" ?com DJ LK da Escócia, DJ Pedrin e DJ Breno?, "Azul Piscina", "Na Ponta do Pé 2", "Hoje Eu Vou Parar na Gaiola", com Rennan da Penha, e "Fazer Falta"

Durante as musicas "Hoje Eu Vou Parar na Gaiola" e "Pras Novinhas", a plateia fez coro.

Entre uma musica e outra, Livinho aproveitou para atirar toalhas que usava para enxugar o suor ao público.

Ao final de sua participação no evento, o MC agradeceu o público e desejou que aproveitassem a oportunidade. "O sistema já impede a gente de tantas coisas, a cultura tem que chegar mais e mais até o público", disse.