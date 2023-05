RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta está gravando um novo clipe no Brasil. Mesmo com tanto mistério sobre a produção, aos poucos os fãs vão descobrindo coisas sobre o vídeo, que está sendo gravado há dois dias na comunidade Cascatinha, no bairro Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Quem vai estar no musical é Letícia Colin e foi a própria atriz que anunciou a participação neste sábado (27).

"Vocês não sabem onde eu estou, quem eu vim ver. Vocês não sabem! Sim, ela meus amores, o icône, a icône, a tudo. E tudo começou por causa de Vanessa e a nossa amizade veio para ficar", contou Letícia nos bastidores. Animada, a atriz acabou mostrando um dos figurinos usado pela cantora nas filmagens: um biquíni com estampa de animal print rosa.

"Ela me chamou, eu fui... Que dia incrível! Obrigada nosso patrimônio absoluta, Anitta!!! E libera logo esse clipe tudo", escreveu a atriz. Anitta é fã de "Todas as Flores", novela do Globoplay, e já falou várias vezes que estava viciada em assistir à novela. A intérprete do sucesso "Envolver" cansou também de elogiar a atuação de Colin e a convidou para participar do clipe.

Letícia agradeceu o convite e ainda tirou uma foto com Anitta. "Sei que sou muito obediente, sei que a gente não pode revelar mais nada. Que bom que a gente tirou essa foto, foi um registro do que a gente tinha ali naquele momento. Você está gloriosa e lindas como sempre, eu estou com cara de personagem de filme infantil. Mas é assim que as amizades vão se construindo", concluiu.