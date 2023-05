SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar precisou conter uma briga entre pessoas que assistiam ao show da drag queen Gloria Groove no palco do Anhangabaú.

Os envolvidos se desentenderam perto das 19h e um homem foi retirado do evento por cinco agentes da segurança pública. Os policiais intervieram na situação com cassetetes em punhos.

Procurada pela Folha de S.Paulo, a Polícia Militar diz que essa ação ainda não foi registrada no sistema. A instituição só vai consolidar o número de ocorrências na noite após o fim do evento.

Apesar de ocorrências como essa, o clima geral do show estava tranquilo, com presença de muitas crianças.

Gloria selecionou uma sequência de músicas românticas para a noite, entre elas "Apaga a Luz" e a colaboração com Baco Exu do Blues "Samba in Paris". Mas a parceria que mais teve destaque foi com Ludmilla, que fez um dueto virtual com a drag, aparecendo no telão.

"Juntas", elas cantaram a íntegra do medley lançado no vídeo "Lud Sessions". A sequência conta com o hit "Radar" e "Modo Avião", entre outras.

"Juntas", elas cantaram a íntegra do medley lançado no vídeo "Lud Sessions". A sequência conta com o hit "Radar" e "Modo Avião", entre outras.

Gozando do prestígio alcançado com seu segundo álbum, "Lady Leste", de 2022, Gloria cumprimentou os fãs e todos que vieram de vermelho por sua causa. Seu palco tem estética circense, com a cor que dá nome ao seu maior hit em evidência.

No começo do show, no maior palco da Virada, a drag queen enfrentou problemas técnicos.

Após cantar sucessos como "Leilão", "A Queda" e "Ameianoite", parceria com Pabllo Vittar, ela precisou parar a performance porque o palco ficou mudo.

Gloria interrompeu o show pelo menos três vezes, o que causou alguma irritação na plateia. Com os alto-falantes em ordem, ela cantou uma versão de "Exagerado", conhecida na voz de Cazuza.

O repertório teve ainda "Coisa Boa", "Bonekinha", "Fogo no Barraco" e "Bumbum de Ouro", além de uma versão de "Malandragem", famosa na voz de Cássia Eller.

A drag encerrou com o púbico pulando e berrando os versos de "Vermelho", música que resgata o funk do MC Daleste e tem a cara de São Paulo.

O show acabou depois de pouco mais de uma hora, já perto de 19h30.