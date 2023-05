SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O palco do Anhangabaú, no centro, conta com esquema que inclui revista do público e uso de detectores de metal.

Há também um corredor central que permite uma ação mais rápida de policiais militares no meio da multidão. Os agentes ficam em postos elevados, com objetivo de garantir maior visibilidade.

A questão da segurança é uma das principais preocupações em relação ao evento neste ano, após alto número de crimes no último ano e em meio a uma onda de assaltos no centro da capital.

Por isso, durante o evento, o efetivo da PM será reforçado por 1.400 policiais, além do uso de helicópteros e drones.

A reportagem verificou que, além dos policiais em postos elevados, também há ação de agentes do Baep (grupo de ação ostensiva da PM) no solo. A Folha de S.Paulo presenciou os agentes revistando e questionando pessoas em meio ao público.

Por volta 19h30, a reportagem conversou com policiais de plantão, que informaram que nenhuma ocorrência havia sido registrada até aquele momento.

A reportagem da Folha de S.Paulo, contudo, presenciou momento em que a Polícia Militar conteve briga à frente do Palco Anhagabaú, durante a apresentação da drag queen Glória Groove.