SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A venda de bebida e comida no Anhangabaú tem sido feita majoritariamente por ambulantes credenciados. Eles circulam pelo amplo espaço do maior palco desta edição da Virada Cultural, com capacidade para 60 mil pessoas.

A lata de cerveja de 269 ml sai por R$ 8, mesmo preço do energético. Uma água de 300 ml custa R$ 7 e o refrigerante, R$ 8. Principal opção de comida, o cachorro quente está sendo vendido por R$ 15.

Há também quiosques espalhados pelo Vale do Anhangabaú, com as mesmas opções de comida e bebida. Funcionários do evento também circulam com placas dando informações aos turistas.