SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabeu, um dos precursores do "queernejo", movimento musical de artistas LGBTQIAP+ que cantam sertanejo, se apresentou na Arena M'Boi Mirim, da Virada Cultural.

O cantor iniciou show às 20h ao som de "Esconde-Esconde", música interpretada ao fim da apresentação em um "bis".

O cantor embalou sucessos como "Evidências", de Chitãozinho & Xororó, para um público numeroso. Com "Cowboy Fora da Lei", levantou a plateia. O som e a batida de "Bailão" fez casais presentes dançarem com o sertanejo do cantor.