SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda Nação Zumbi arrancou aplausos e gritos da plateia ao lembrar do caso de racismo sofrido pelo jogador Vini Jr. durante seu show na Virada Cultural.

"Não falamos só de Vini Jr, mas de todos os brasileiros que sofrem racismo no dia a dia", afirmou o vocalista Jorge Du Peixe, acrescentando que o mundo passa por um momento difícil por causa do fascismo.

A banda, formada no início dos anos 1990, encerra a programação da Virada deste sábado (27) na zona oeste de São Paulo. Eles se apresentaram no palco Butantã, erguido no bairro de mesmo nome.