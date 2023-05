SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) de São Paulo usaram gás de pimenta para dispersar uma briga entre duas mulheres em frente ao Palco M'Boi Mirim, na Virada Cultural.

A confusão aconteceu no início do show de Henrique e Diego, por volta de 21h15. Agentes da GCM ouvidos pela reportagem afirmaram que o gás foi usado apenas no foco da confusão, para afastar as duas mulheres. No entanto, o gás afetou famílias e crianças que estavam próximas.

Dois funcionários que fazem a segurança da Virada Cultural foram atingidos. Um deles, que preferiu não ser identificado, conta que o gás foi lançado no momento em que os seguranças apartavam a confusão. A reportagem ainda não obteve uma reposta oficial da GCM sobre o ocorrido.

O código de conduta da GCM recomenda um uso moderado da força, o que inclui uma primeira tentativa de abordagem após o início da ocorrência. Em seguida, são utilizados artifícios não letais, como cassetete, bombas de gás ou balas de borracha. O disparo de armas letais é realizado apenas em último caso.

Uma mulher e dois homens foram atendidos no posto médico. Essa foi a única confusão ocorrida no Palco M'Boi Mirim. Até então, o clima era de tranquilidade e festa.